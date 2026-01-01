Продажи бензина из Беларуси на Петербургской бирже упали в четыре раза

Как свидетельствуют данные Национального биржевого ценового агентства, на Петербургской бирже в период с 1 по 28 августа было реализовано 26,04 тыс. тонн против 105,72 тыс. тонн в июле и 90,9 тыс. тонн в июне. В последнюю неделю, впрочем, продажи оживились.

По данным же Центра ценовых индексов, в период с 1 по 20 августа из Беларуси в Россию было ввезено 118,2 тыс. тонн, в то время как за 31 день июля – 206,9 тыс. тонн. Для сравнения: с января по май импорт составил 290 тыс. тонн, а с июня по 26 августа – более 570 тыс. тонн.

По мнению собеседника "Коммерсанта", поставки из Беларуси находятся на пределе возможного.

Сергей Фролов из NEFT Research связывает уменьшение импорта из Беларуси с ростом закупок в других странах и высокой ценой бензина из Беларуси. Потребители также надеются на восстановление российского производства.

Фролов не ждет увеличения поставок из Беларуси в сентябре, ведь там планируют начать ремонтные работы на крупнейшем Новополоцком НПЗ.

Интерес к поставкам топлива из Беларуси обусловлен затруднениями на внутреннем рынке топлива. Дефицит и скачки цен были вызваны последствиями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (в том числе после атак беспилотников), логистическими трудностями и сезонным высоким спросом. Только сегодня стало известно, что правительство РФ разрешило продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 (Евро 2, Евро 3, Евро 4).