Ремонт на ряде НПЗ завершится в ближайшее время, заявил Новак

"Сейчас уже пошел импорт, и были приняты все необходимые нормативно-правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо, более низкого класса – Евро-2, Евро-3, Евро-4", – добавил Новак в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Мониторинг ситуации осуществляется в ежедневном режиме, подчеркнул Новак.

"Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая напряженная ситуация на рынке", – констатировал чиновник.

По его словам, есть связанные с логистикой вопросы, они прорабатываются с каждым регионом в отдельности.

Накануне, 18 августа, Новак провел очередное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Госдумы, регионов, отраслевых компаний. Он поручил усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы и держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках.

В пресс-службе правительства РФ рассказали, что на совещании "отдельно рассмотрели баланс спроса и предложения топлива на региональных рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей, Республики Мордовия".

О намерении властей начать закупки и поставки в страну импортных нефтепродуктов сообщалось еще в начале июля.

В последние недели и месяцы в ряде российских регионов возникла непростая ситуация с топливом. Дефицит и скачки цен были вызваны последствиями ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (в том числе после атак беспилотников), логистическими трудностями и сезонным высоким спросом.

На уровне отдельных субъектов и сетей АЗС (в Крыму, Оренбургской, Тверской, Липецкой областях и других регионах) введены лимиты: отпуск бензина по четным/нечетным дням, ограничения до 20–50 литров в одни руки, запрет на розлив в канистры.