В министерстве уточнили, что необходимость такой статистики обсуждалась на рабочей встрече 16 ноября 2026 года. Минстрой выразил готовность заняться проработкой вопроса.

"Чтобы появилась сопоставимая статистика по регионам и структуре затрат, Минстрою необходимо разработать методику и определить источники данных. Росстат готов участвовать в этой работе и при принятии решения инициировать включение показателя в Федеральный план статистических работ", – заявил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Он отметил, что средняя себестоимость строительства квадратного метра жилья по стране и регионам сейчас не публикуется: застройщики в проектных декларациях указывают только общую плановую стоимость проекта без разбивки, тогда как Росстат фиксирует среднюю цену квадратного метра на рынке жилья по субъектам РФ.

В Минэкономразвития добавили, что Росстат подтвердил готовность участвовать в разработке методики расчета нового показателя и инициировать изменения в Федеральный план статистических работ после принятия соответствующего решения.

Тема формирования данных о стоимости строительства жилья поднималась 25 ноября на правительственном часе в Госдуме. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность показателя себестоимости и структуры затрат для анализа региональных различий и оценки эффективности бюджетных расходов."

В октябре сообщалось, что за четыре года себестоимость строительства жилья в России выросла на 40-60%, в 2027-м она ждет роста еще на 15-20%. Дорожают строительные материалы, земля, рабочая сила.

При этом цены на недвижимость на первичном рынке городов-миллионников РФ выросли за минувший год на 10,5%.

Кроме того, за последний год число дел о банкротстве застройщиков увеличилось на 41%. В период же с июня по сентябрь оно поднялось с 1089 до 1454, более чем на 30%. Преимущественно речь идет о девелоперах из регионов.