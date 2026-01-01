"Важно отметить, что серьезно меняются стандарты качества при производстве икры", – сообщил во вторник, 1 сентября 202е года, РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Ключевое изменение касается баночной икры: снижается минимальный порог содержания соли. Раньше норматив составлял 4–6% для икры первого сорта и 4–7% для второго сорта. Теперь минимальный порог – 3%.

В Росстандарте ранее поясняли РИА Новости, что обновление направлено на повышение качества и безопасности продукции, совершенствование методов контроля и снижение рисков фальсификации при производстве и обороте икры.

В ГОСТ регламентируются также внешний вид, консистенция, вкус и запах икры. Важно, что по стандарту икра должна принадлежать одному виду рыбы, не допускается смешивание икры разных лососевых пород в премиальном продукте. Причем готовый продукт фасуется в течение месяца после путы (в сезон вылова рыбы – с июля по октябрь), а не изготавливается из замороженного сырья.