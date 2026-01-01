В Севастополе проблем с поставками топлива нет, заявил Развожаев

По его словам, отдельные водители берут по 200–400 литров за раз, запасаясь впрок.

"Обращаю ваше внимание: необходимости в этом нет. Если вам нужен бензин или дизель для генераторов – их и дальше можно будет покупать в спокойном режиме. Но если искусственный ажиотаж не будет снижаться, нам придется снова вводить ограничения, несмотря на стабильные поставки", – предупредил Развожаев.

Вместе с прокуратурой продолжается наблюдение за ситуацией для предотвращения возможных спекуляций, добавил он.

Еще 19 октября Развожаев объявил о стабилизации ситуации с бензином и снятии всех ограничений на заправках.

"К обеду на некоторых заправках наиболее востребованные марки бензина закончились, но бензовозы уже в пути. Запасов топлива в городе достаточно, чтобы обеспечить его бесперебойную продажу в ближайшее время", – говорил он.

Нет оснований полагать, заявлял губернатор, что ситуация нормализовалась лишь на время, а потом вернется к прежнему состоянию.

"Наша задача сейчас – обеспечить свободный доступ к трем основным видам топлива: АИ-92, АИ-95 и дизелю по цене не выше 100 рублей за литр на всех АЗС. Как минимум в сети АЗС «ТЭС» это уже так и есть. Заправки «АТАН» в Севастополе также движутся в этом направлении. Кроме того, в свободной продаже доступны и другие марки топлива по коммерческим ценам", – указывал тогда чиновник.

Проблемы с топливом наблюдались в Крыму с весны. Впервые о введении ограничений Развожаев заявил 22 мая – не более 20 литров на один автомобиль или одну канистру.