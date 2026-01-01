ВВП России в третьем квартале вырос на 1% – предварительные данные Росстата

Росту в наибольшей степени способствовали:

оборот общественного питания (плюс 5,2%);

розничный товарооборот (плюс 4,2%);

водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (плюс 3,5%);

грузооборот (плюс 2,7%);

обрабатывающие производства (плюс 2,5%);

строительство (плюс 2,0%).

Снижение зафиксировано в:

сельском хозяйстве (минус 3,9%);

пассажирообороте (минус 3,0%);

обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (минус 2,8%);

добыче полезных ископаемых (минус 2,7%);

оптовом товарообороте (минус 0,7%).

Оценка выполнена производственным методом на основе оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора. В расчет не включена статистическая информация по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Первая оценка за третий квартал 2026 года будет опубликована 11 декабря 2026 года. Она учтет уточнения респондентов и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России и включит номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы ВВП, а также объемы валовой добавленной стоимости по отраслям экономики.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали рост ВВП в третьем квартале на 0,6%: в июле подъем составил 0,6%, в августе – 0,8%, в сентябре – 0,5%.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год в представленном в сентябре Прогнозе социально-экономического развития были повышены МЭР с 0,4% до 0,6%.