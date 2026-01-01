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  3. ВВП России в третьем квартале вырос на 1% – предварительные данные Росстата

ВВП России в третьем квартале вырос на 1% – предварительные данные Росстата

По предварительной оценке, опубликованной Росстатом 13 ноября, индекс физического объема ВВП в третьем квартале 2026 года составил 101,0% к уровню аналогичного периода 2025 года. Во втором квартале ВВП прибавил 1,3%, в первом же опустился на 0,2%.

По предварительным данным Росстата, ВВП в третьем квартале вырос на 1%

©Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Росту в наибольшей степени способствовали:

  • оборот общественного питания (плюс 5,2%);
  • розничный товарооборот (плюс 4,2%);
  • водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений (плюс 3,5%);
  • грузооборот (плюс 2,7%);
  • обрабатывающие производства (плюс 2,5%);
  • строительство (плюс 2,0%).

Снижение зафиксировано в:

  • сельском хозяйстве (минус 3,9%);
  • пассажирообороте (минус 3,0%);
  • обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха (минус 2,8%);
  • добыче полезных ископаемых (минус 2,7%);
  • оптовом товарообороте (минус 0,7%).

Оценка выполнена производственным методом на основе оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора. В расчет не включена статистическая информация по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

Первая оценка за третий квартал 2026 года будет опубликована 11 декабря 2026 года. Она учтет уточнения респондентов и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России и включит номинальные объемы, индексы физического объема, индексы-дефляторы ВВП, а также объемы валовой добавленной стоимости по отраслям экономики.

Ранее в Минэкономразвития прогнозировали рост ВВП в третьем квартале на 0,6%: в июле подъем составил 0,6%, в августе – 0,8%, в сентябре – 0,5%.

Ожидания по росту ВВП на 2026 год в представленном в сентябре Прогнозе социально-экономического развития были повышены МЭР с 0,4% до 0,6%.

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Метки: ВВП Росстат
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