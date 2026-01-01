Индекс Мосбиржи поднялся выше 2200 пунктов

Такие данные Московская биржа приводила по состоянию на 13:18 мск. В последний раз индекс находился выше 2200 пунктов 14 августа.

Поддержку рынку оказывают сразу несколько факторов. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов среди них назвал рост цен на нефть, геополитические факторы и ослабление рубля. Для российских экспортеров сочетание высоких цен на сырье и более слабого курса национальной валюты создает благоприятные условия.

Дополнительным позитивным фактором остается газовый рынок Европы. Стоимость природного газа продолжает повышаться и держится в районе $855 за 1 тыс. куб. м. По оценке Чернова, сырьевая конъюнктура сейчас остается одним из основных аргументов в пользу роста российских акций.

В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на крупных международных и российских мероприятиях – саммите ШОС в Бишкеке и Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который проходит с 1 по 4 сентября. Эксперты "БКС Мир инвестиций" считают, что любые сигналы, связанные с переговорным процессом и геополитической обстановкой, могут быстро отражаться на котировках, поэтому повышенная волатильность сохраняется.

При этом говорить о полноценном развороте среднесрочного тренда пока преждевременно. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова отмечает, что для этого индексу необходимо закрепиться выше диапазона 2200–2250 пунктов. По ее мнению, политические события начала сентября способны поддержать краткосрочный рост, а завершившийся сезон отчетности российских компаний за второй квартал и первое полугодие 2026 года по МСФО в целом оказался достаточно сильным, пишет РБК.

В "Цифра брокер" также ожидают нестабильной динамики российского рынка в сентябре. По прогнозу аналитиков, индекс Мосбиржи может колебаться в диапазоне 2000–2300 пунктов. Поддержку акциям способны оказать дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России и позитивные геополитические новости, включая возможное возобновление переговоров или визиты высокопоставленных представителей в Москву.

При благоприятном сценарии индекс способен преодолеть отметку 2300 пунктов, тогда как негативное развитие событий может привести к его возвращению к предыдущим минимумам, считает аналитик "Цифра брокер" Иван Ефанов.

В "Гарда Капитал" на ближайшую неделю прогнозируют консолидацию индекса в пределах 2100–2200 пунктов с попыткой закрепиться выше 2150. Инвестиционный стратег компании Александр Бахтин считает, что сочетание высоких цен на нефть и позитивных геополитических сигналов может создать условия для выхода рынка из этого диапазона вверх. Новые конкретные шаги в переговорном процессе по Украине, по его мнению, способны стать дополнительным драйвером для российских акций.