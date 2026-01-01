Индекс Мосбиржи поднялся выше 2500 пунктов после переговоров в Абу-Даби

Рост российского фондового рынка начался днем ранее. Инвесторы отреагировали на итоги двухдневных переговоров представителей России, США и Украины, которые прошли в Абу-Даби и завершились 11 ноября.

В первый день встречи переговоры продолжались около четырех с половиной часов, во второй – примерно два часа. По итогам обсуждений помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев приблизились к миру. При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиций сторон.

В украинской делегации также допустили возможность завершения конфликта до конца года. Член переговорной группы Давид Арахамия выразил надежду на достижение договоренностей до наступления Нового года, отметив положительную динамику переговорного процесса.

Дополнительным фактором для рынка стали заявления о продвижении в вопросе гарантий безопасности Украины. Представитель президента США Джаред Кушнер сообщил о значительном прогрессе по этой теме. Вместе с тем он уточнил, что соглашение о гарантиях не будет заключено до урегулирования территориального вопроса.

Позитивно инвесторы восприняли и новость о визите американских представителей в Москву. Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф должны прибыть в российскую столицу 12 ноября. В первой половине дня они планируют встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить результаты переговоров в Абу-Даби.