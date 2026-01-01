Порядок налогообложения вкладов предложено изменить

Для клиентов это означает, что налог с процентов начнут удерживать сразу при их выплате, с учетом необлагаемого лимита. Поскольку банки не "видят" счета в других организациях, каждый будет считать "с нуля"; если суммарный годовой доход превысит порог, ФНС направит уведомление о доплате.

Минфин также предложил новую формулу необлагаемой базы: ее размер будет зависеть от максимального значения ключевой ставки Банка России предыдущего года, а не отчетного.

До конца 2027 года банкам предстоит донастроить IT-системы, чтобы в дальнейшем применять прогрессивную ставку напрямую. Точные сроки внедрения Минфин определит после дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами.

Налог на проценты рассчитывается не с суммы вклада, а только с дохода, превышающего необлагаемый минимум, равный произведению 1 млн руб. и максимальной ключевой ставки, действовавшей на первое число каждого месяца в течение года. Налог не взимается с доходов по рублевым вкладам и счетам, ставка по которым весь год не превышала 1%, а также по счетам эскроу.

Подробнее о налоговых изменениях в жизни россиян в 2027 году писала в "Профиле" Екатерина Шохина.

"Налогообложение большинства видов доходов физлиц приведут к общему знаменателю. Под действие новых норм подпадут дивиденды, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества, сделки с «криптой» и ценными бумагами, а также выигрыши и страховые выплаты. Для всех этих категорий вводится единая прогрессивная шкала налогообложения – от 13 до 22% в зависимости от суммы дохода. Она будет применяться не к каждому источнику дохода по отдельности, а к их общей сумме. Например, зарплата и доход от продажи квартиры будут суммироваться для определения общей ставки НДФЛ", – писала она.