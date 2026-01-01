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Российские биржи смогут запустить торги криптовалютами с 22 ноября: ЦБ утвердил требования

Для старта площадкам нужно согласовать с Банком России правила проведения таких торгов. Указание регулятора, устанавливающее требования к организованным торгам цифровыми валютами и цифровыми правами, зарегистрировано Минюстом 3 ноября, опубликовано на сайте ЦБ 11 ноября 2026 года, в среду.

Биржи в РФ смогут запустить торги криптовалютами с 22 ноября

(Иллюстрация)

©Chinnapong/Shutterstock/Fotodom

Биржи должны будут регистрировать участников торгов криптовалютами (брокеров, доверительных управляющих, центральных контрагентов), вести реестры заявок и сделок, контролировать операции.

Организаторы торгов обязаны рассчитывать текущую, средневзвешенную, рыночную цену и цену закрытия. Информацию о ходе и итогах торгов биржи будут передавать в Банк России по тем же правилам, что и по другим видам активов.

Указание вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

С 1 сентября в России действует закон о комплексном регулировании цифровых валют и цифровых прав. Согласно закону, криптовалюта как средство платежей полностью запрещена, однако криптоактивы на российском рынке смогут приобретать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать Bitcoin, Ethereum и USDT в пределах лимита – не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника; квалифицированные – без ограничений по сумме. Для обеих категорий предусмотрено обязательное прохождение тестирования. Механизм учета лимита (на одного посредника или совокупно по рынку) требует дополнительного подтверждения.

Мосбиржа ранее заявляла о планах запуска торгов цифровыми валютами с 1 декабря 2026 года на базе фондового рынка. Планируется, что у инвесторов будет возможность совершения сделок с криптой в "стакане", а также своп-операций.

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Метки: биржа криптовалюты Центробанк РФ
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