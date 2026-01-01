ЦБ назвал доступные для неквалифицированных инвесторов криптовалюты

Об этом, казалось бы, говорилось и раньше. Действительно, 11 августа в ЦБ рассказывали о проекте указания, которым будут регулироваться правила для "неквалов". Однако тогда речь шла именно о проекте, сейчас же дело дошло непосредственно до зарегистрированного в Минюсте указания. Ключевые параметры, впрочем, остались без изменений. 17 ноября это указание вступит в силу и биржи получат право допускать названные выше криптовалюты к публичному обращению.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать криптовалюты через брокера, управляющего или криптообменник как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. Лимит на одного посредника – 300 тыс. рублей в год. Для квалифицированных инвесторов доступны любые криптоактивы без ограничений.

Перед сделкой всем инвесторам нужно будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками вложений в криптовалюту.

В перечень для "неквалов" вошли лишь самые ликвидные активы. При отборе учитывали рыночную капитализацию, среднедневной объем торгов, историю ценообразования на зарубежных площадках (она должна составлять не менее пяти лет).

Такой подход, утверждают в ЦБ, направлен на снижение рисков неквалифицированных инвесторов при вложении в криптоактивы.

4 августа 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании крипторынка, основные положения которого вступили в силу 1 сентября.

31 октября старший управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Борис Блохин сообщил, что площадка планирует начать организованные торги тремя криптовалютами 1 декабря 2026 года.

Торги организуют на базе фондового рынка. Такой подход, как ожидается, позволит брокерам с минимальными дополнительными затратами подключиться к новой инфраструктуре: участники уже знакомы с принципами работы этой секции и механизмом допуска инструментов.

"Начинаем с трех ключевых монет. Планируем, что будет возможность совершения сделок в «стакане», и обязательно будет операция своп. Собственно, с этого планируем начать уже в конце этого года", – отмечал Блохин.