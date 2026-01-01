Все регионы получили возможность брать краткосрочные казначейские кредиты "под потребность"

Для получения такого краткосрочного кредита регион должен обратиться в Минфин, приложив кассовый план исполнения регионального бюджета. Новый механизм позволит в случае временной потребности в средствах закрыть кассовый разрыв – промежуток между оплатой обязательств и поступлением доходов.

"Наша задача – помочь регионам своевременно исполнять расходные обязательства без привлечения коммерческих кредитов. Казначейский кредит «под потребность» предоставляется по льготной ставке 0,1% годовых на срок до одного месяца и позволяет оперативно покрывать кассовые разрывы до поступления запланированных доходов. Это снижает расходы регионов на обслуживание государственного долга и повышает устойчивость бюджетов", – отмечает заместитель министра финансов России Павел Кадочников.

В Минфине внимательно отслеживают то, как работает новый инструмент, поддерживают постоянное взаимодействие с регионами.

О планах запустить такой механизм министр Антон Силуанов рассказывал в апреле 2026 года на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

"Минфин предоставляет в ходе исполнения бюджета казначейские кредиты, мы их увеличили с 300 млрд до 330 млрд рублей, и в текущем году предлагаем субъектам РФ вводить новый инструмент, такой казначейский кредит под потребность, то есть это казначейская кредитная линия, которая будет предоставляться субъектам РФ для того, чтобы они могли покрывать кассовые разрывы в течение месяца", – указывал тогда министр.

Проблема заключается в том, что регионы начинают получать доходы с 28-го числа каждого месяца (это единый срок уплаты большинства налогов и взносов в РФ), а используют их по преимуществу в первой половине следующего месяца. В результате во второй половине месяца могут появляться кассовые разрывы, которые регионы подчас закрывают, обращаясь к банкам и делая "дорогие коммерческие долги".

Плановый объем дефицита консолидированного бюджета регионов на 2026 год превышает 1,9 трлн рублей.