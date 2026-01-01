Россиянам назвали стоимость отдыха в Европе на Новый год

По его оценке, визовые расходы на двоих составят еще около 50–60 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость путешествия с учетом оформления документов может достигнуть 350–360 тыс. руб.

Мурадян отметил, что европейские направления остаются нишевыми для российских путешественников, особенно в период новогодних каникул. В это время туристы чаще выбирают пляжный отдых в странах Юго-Восточной Азии и на островах Индийского океана, пишет РИА Новости.

Какие страны Европы выбирают россияне на Новый год

Среди европейских направлений на предстоящие праздники традиционно лидируют Франция и Италия. Также российские туристы рассматривают поездки в Великобританию, Грецию, Испанию, Венгрию и Швейцарию.

По словам представителя АТОР, сроки рассмотрения визовых заявлений в последнее время заметно сократились после завершения высокого туристического сезона. Сейчас решение о выдаче визы в среднем принимают примерно за месяц.

Однако это не означает, что оформить документы для поездки на новогодние праздники будет просто. Главная сложность заключается в записи на подачу заявления: свободных мест в визовых центрах остается мало.

Особенно остро проблема с доступными слотами стоит при оформлении испанской визы. Поэтому туристам, которые планируют встретить Новый год в Европе, стоит учитывать не только сроки рассмотрения документов, но и время ожидания записи.