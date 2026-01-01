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Россиянам назвали стоимость отдыха в Европе на Новый год

Поездка в европейские страны на новогодние праздники потребует от российских туристов в среднем 300 тыс. руб. на двоих. В эту сумму входят перелет и проживание в отеле, но не расходы на оформление виз. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян.

По его оценке, визовые расходы на двоих составят еще около 50–60 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость путешествия с учетом оформления документов может достигнуть 350–360 тыс. руб.

Мурадян отметил, что европейские направления остаются нишевыми для российских путешественников, особенно в период новогодних каникул. В это время туристы чаще выбирают пляжный отдых в странах Юго-Восточной Азии и на островах Индийского океана, пишет РИА Новости.

Какие страны Европы выбирают россияне на Новый год

Среди европейских направлений на предстоящие праздники традиционно лидируют Франция и Италия. Также российские туристы рассматривают поездки в Великобританию, Грецию, Испанию, Венгрию и Швейцарию.

По словам представителя АТОР, сроки рассмотрения визовых заявлений в последнее время заметно сократились после завершения высокого туристического сезона. Сейчас решение о выдаче визы в среднем принимают примерно за месяц.

Однако это не означает, что оформить документы для поездки на новогодние праздники будет просто. Главная сложность заключается в записи на подачу заявления: свободных мест в визовых центрах остается мало.

Особенно остро проблема с доступными слотами стоит при оформлении испанской визы. Поэтому туристам, которые планируют встретить Новый год в Европе, стоит учитывать не только сроки рассмотрения документов, но и время ожидания записи.

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Метки: туризм туристы
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