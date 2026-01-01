Атака БПЛА на Москву 12 ноября: силы ПВО сбили 51 дрон, летевший на столицу

Московский мэр Сергей Собянин проинформировал об отражении атаки беспилотников, двигавшихся по направлению к столице.

"Уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин в 21:29 в "Максе".

В последующих публикациях мэр рассказал, что было нейтрализовано еще 46 дронов.

Предыдущие крупные атаки беспилотников на столичный регион

Налет 12 ноября стал продолжением серии воздушных атак на Московский регион, происходивших в течение 2026 года. Самая массированная атака беспилотников на столицу в текущем году была зафиксирована в сентябре в дни проведения выборов. Тогда со второй половины дня субботы до утра воскресенья 20 сентября силы ПВО уничтожили на всех рубежах обороны более 1600 дронов, из которых 450 аппаратов были сбиты на подлете к Москве. В результате налета несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, а один попал в жилой дом на юге столицы. В Москве погибших не было, однако в Подмосковье в результате атаки погибли два человека.

После сентябрьских событий атаки на столичный регион носили преимущественно локальный характер – силы ПВО сбивали от нескольких единиц до пары десятков дронов за ночь. Вечерний налет 12 ноября стал одним из наиболее крупных за осенние месяцы после сентябрьского рекорда.