Банк России потребовал изъять документы Euroclear из-за сговора с ЕС

Как сообщает бельгийское издание L’Echo, ЦБ обвиняет Euroclear в координации действий с Еврокомиссией и Советом ЕС. По версии российского регулятора, летом 2026 года депозитарий взаимодействовал с европейскими чиновниками при подготовке изменений в санкционное законодательство. Банк России считает, что эти поправки были разработаны с целью повлиять на судебное разбирательство вокруг замороженных российских активов и создать препятствия для защиты его интересов.

Как сообщает The Brussels Times, на слушаниях в коммерческом суде Брюсселя 3 ноября представители ЦБ заявили, что в европейском регулировании неожиданно появились изменения, учитывающие ранее высказанные ими правовые возражения. Адвокаты российского регулятора также указали на многочисленные встречи представителей Euroclear с сотрудниками европейских институтов и предположили, что итоговый текст был подготовлен с учетом интересов депозитария.

Какие документы хочет получить российский регулятор

Банк России просит суд назначить судебного исполнителя, который посетит офис Euroclear вместе со специалистом по информационным технологиям. Им предлагается собрать, описать и сохранить документы, способные подтвердить обмен информацией между депозитарием и европейскими институтами летом 2026 года.

Кроме того, российская сторона требует установить штраф за неисполнение возможного судебного предписания в размере €500 тыс. за каждый день задержки. При этом общая сумма взыскания не должна превышать €10 млн.

Рассмотрение дела назначено на февраль и март 2027 года.

Как возник спор между Банком России и Euroclear

В Euroclear находится значительная часть российских суверенных активов, замороженных после начала конфликта на Украине в 2022 году. По данным депозитария, на конец сентября 2026 года объем заблокированных российских активов на его балансе составлял около €204 млрд. В общей сложности в Евросоюзе заморожено примерно €210 млрд российских средств.

В декабре 2025 года Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы, потребовав возместить ущерб от невозможности распоряжаться денежными средствами и ценными бумагами. В мае 2026 года суд удовлетворил требования регулятора на сумму около 18,2 трлн руб., или примерно €200 млрд. Euroclear оспорил это решение.

В июне 2026 года депозитарий, в свою очередь, обратился в бельгийский суд. Он добивается запрета на исполнение российского судебного решения, заявляя, что российские суды не обладают юрисдикцией в отношении брюссельской организации и что спор должен рассматриваться в Бельгии.

Почему Банк России оспаривает новые нормы ЕС

Отдельный спор касается изменений в европейском санкционном законодательстве, принятых 23 июля 2026 года. Поправки к регламенту ЕС №833/2014 расширили возможности европейских судов запрещать российским истцам добиваться признания и исполнения определенных решений российских судов за пределами Евросоюза.

Банк России утверждает, что эти нормы были приняты специально для воздействия на его разбирательство с Euroclear. Регулятор считает, что изменения нарушают международное право, принцип правовой определенности и право на эффективную судебную защиту. В числе претензий также указано возможное нарушение иммунитета имущества центрального банка от принудительного исполнения.