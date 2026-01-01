Беседы Путина с лидерами ЕС, гуманитарная операция в Алёшках, агрессивная риторика стран Балтии: о чем рассказал Песков

Во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выступили инициаторами телефонного разговора с Владимиром Путиным. Комментируя эту информацию, представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер открыт к контактам со всеми, кто заинтересован в поиске мирного решения.

"Если, скажем так, разум все-таки возобладает в Европе, количество выходящих на контакты увеличится. Если нет, то не будет увеличиваться", – сказал Песков журналистам.

Переговоры по Украине планируют провести в трехстороннем формате

Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал публикацию Financial Times о возможном участии европейских стран в переговорах по урегулированию украинского кризиса. По данным издания, США рассматривают Великобританию, Францию и Германию в качестве вероятных представителей Европы.

Песков заявил, что Москва не обсуждала с другими сторонами возможность такого участия. Он также с иронией отреагировал на публикацию газеты: "Это, наверное, Financial Times обсуждали у себя в редакции".

При этом представитель Кремля не исключил, что европейские страны могут подключиться к переговорному процессу на более позднем этапе.

"Они (переговоры. – «Профиль») пройдут в трехстороннем формате. На какой-то стадии, да, подключение европейцев потребуется, но пока об этом никто предметно не говорил", – пояснил Песков.

Ранее Владимир Путин на встрече со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, встреча может состояться в Абу-Даби в 10-х числах ноября.

Песков назвал риторику прибалтийских стран агрессивной

Представитель Кремля также прокомментировал публикацию Reuters о том, что Пентагон обратился к некоторым странам НАТО с просьбой смягчить антироссийские заявления. По данным агентства, речь шла в том числе о Литве, Латвии и Эстонии. Источники Reuters утверждали, что жесткая риторика этих государств подрывает безопасность Европы.

Песков отметил, что достоверность этой информации пока нельзя считать установленной. При этом он заявил, что высказывания представителей прибалтийских стран действительно отличаются высокой степенью агрессивности.

"Как это было на самом деле и было ли это, мы с вами не знаем. Здесь все нужно делить надвое… Но то, что риторика у прибалтийских стран весьма и весьма агрессивная, это очевидно. То, что она истерически агрессивна, это тоже очевидно", – сказал пресс-секретарь президента.

Кремль отметил координацию России и Украины по гуманитарной миссии

Песков также сообщил о взаимодействии российских и украинских представителей при организации гуманитарной операции в Алёшках Херсонской области. По его словам, между омбудсменами двух стран сложился достаточно высокий уровень координации.

"Главное, что людям сейчас поступит гуманитарная помощь", – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, координирующую роль в организации миссии играет первая леди США Мелания Трамп. Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что в связи с гуманитарной операцией российская армия прекращает огонь на херсонском направлении. Режим тишины, по его заявлению, начал действовать с 4:00 мск 27 октября.

Россия заявила о попытках Украины помешать ее интересам в Африке

Еще одной темой общения Пескова с журналистами стала деятельность Украины на африканском направлении. Представитель Кремля подтвердил, что Киев предпринимает попытки помешать российским интересам на континенте.

"Есть такие попытки, действительно, и Россия делает все, что необходимо, чтобы им противостоять. Там идет достаточно серьезная борьба", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков назвал подобные действия деструктивными и заявил, что они наносят ущерб не только России, но и Африке в целом.

"Это вредит всей Африке. Интересам России тоже вредит, конечно. Это очень деструктивная деятельность", – отметил пресс-секретарь президента.