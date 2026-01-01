Болгария прекращает оказывать Украине финансовую и военную помощь

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Позиция Болгарии по декларации о безопасности Европы

Болгария поддержала декларацию о ключевых принципах европейской безопасности с оговорками только к преамбуле, заявил Радев журналистам в Дублине. По его словам, страна настаивает на том, чтобы формулировки отражали динамику начавшихся переговоров на Украине и не сужали поле для диалога и возможностей поиска решений.

Радев пояснил, что в более ранних вариантах документа был текст о значении переговоров в Абу-Даби и необходимости их поддержать, который впоследствии исчез. Болгария настаивает на том, чтобы такой текст присутствовал.

"Мы поддержали эту декларацию с оговорками только в преамбуле", – заявил Радев. Он уточнил, что его письменная оговорка отражена в протоколах и касается формулировок преамбулы в свете начавшихся переговоров.

Остальную часть документа Болгария принимает и приветствует, добавил премьер-министр и назвал декларацию очень важной.

Радев указал среди областей сотрудничества противодействие организованной преступности, терроризму, гибридным атакам, производству и распространению наркотиков и нелегальной миграции.

О новом займе Европы для Украины

Отвечая на вопрос о позиции Болгарии по новому займу для Украины и возможному участию страны в качестве гаранта, премьер заявил, что Болгария поддерживает все усилия для мира. Он указал, что лично не приемлет подход достижения "мира с позиции силы", поскольку, по его мнению, он ведет к большему числу жертв, разрушений и эскалации конфликта, которая создает риск для всего мира.

Радев отметил, что Болгария – государство – член Европейского союза с наибольшей исторической общностью на Украине, и выразил тревогу, что в конфликте продолжают погибать граждане Болгарии. По его словам, задача правительства страны – способствовать тому, чтобы соотечественники как можно скорее жили в мире, а до тех пор имели доступ к образованию, здравоохранению, электричеству и отоплению. Это не решается инвестициями в военные средства, заявил он.

Премьер сказал, что Болгария находится в процедуре по сверхдефициту и имеет проблемы с резервами, поэтому в нынешней ситуации не может предоставить финансовые средства. Он подчеркнул, что страна не препятствует решениям других государств-членов оказывать финансовую помощь.

В то же время Болгария готова обсуждать механизмы, которые гарантируют, что средства будут использованы на гуманитарные действия, электроснабжение и медицинскую помощь, а не на оружие, указал Радев. При возможном участии страны в качестве гаранта он настаивает на наличии механизмов целевого направления средств болгарской общине, сосредоточенной в нескольких регионах Украины.

"Мы больше оружия и боеприпасов со складов болгарской армии не предоставляем", – заявил премьер-министр.

По его словам, болгарские военные предприятия имели огромный по объему экспорт в 2022 и 2023 годах, который впоследствии прогрессивно снижался. Радев объяснил это изменением характера конфликта: в начале была огромная потребность в производимых в Болгарии боеприпасах, а сейчас есть потребность в дронах.

Что говорится в декларации о безопасности Европы

Декларацию об основополагающих принципах безопасности на континенте подписали 40 европейских государств на саммите Европейского политического сообщества в Дублине 12 ноября. В тексте, обнародованном Елисейским дворцом, зафиксировано, что любые переговоры по европейской безопасности могут начаться исключительно после прекращения конфликта на Украине. Документ имеет политический характер и не несет юридических обязательств.