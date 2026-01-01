Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19

"Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин в мессенджере "Макс".

Ранее днем были уничтожены 15 летевших на Москву беспилотников.

В 16:01 мск аэропорт Шереметьево ограничил прием и выпуск самолетов. В 16:54 мск он начал принимать и отправлять рейсы по согласованию из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Спустя примерно час Росавиация сообщила о снятии ограничений во Внуково, Домодедово и Шереметьево. Аэропорты возобновили прием и выпуск воздушных судов в обычном режиме.

Пресс-служба Шереметьево опровергла сообщения об объявлении воздушной тревоги. Там заявили, что опубликованные в сети фотографии относятся к прошлым событиям и не отражают текущую ситуацию.

Ранее Москва и область пережили крупную атаку беспилотников. По данным Собянина, с вечера 29 октября до утра 30 октября в сторону Московского региона летело 862 беспилотника, 170 из них уничтожили на подлете к столице. На фоне атаки в московских аэропортах отменили более 100 рейсов.