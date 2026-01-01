Дмитриев и Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп

Что сказал Песков о встрече с Меланией Трамп

"Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться", – сказал Песков. Он уточнил, что "по состоянию на пару часов назад еще не у всех, кто с ней летит, были визы". Информацию передает ТАСС.

"Это всегда сейчас проблематично. Если логистика вся, что называется, срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев", – добавил представитель Кремля.

Разговор Путина и Трампа пока не планируется

Телефонный разговор лидеров России и США пока не запланирован. "Нет, пока нет таких планов", – сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС, возможна ли беседа в преддверии трехсторонних переговоров и после выборов в США.

Переговоры в Абу-Даби посвятят гарантиям безопасности

Трехсторонние переговоры по Украине будут посвящены гарантиям безопасности сторон, детали обсудят за закрытыми дверьми. "Будет посвящено вопросам безопасности, обеспечения безопасности, гарантий безопасности сторон. Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями", – сказал Песков.

Полный состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби Кремль обнародует своевременно, добавил он.

Практическое совпадение дат выборов в США и трехсторонних переговоров по Украине "никоим образом" не связано, заявил Песков.

Отвечая на вопрос ТАСС о реакции Путина на инициативу объявить десятилетие народного единства, Песков сказал: "Нужно сопоставить, какие годы запланированы в планах. Это будет сделано, и потом будет принято решение".

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп на встрече произнесет речь о состоявшемся прекращении огня в Алёшках Херсонской области, проинформировала во вторник, 3 ноября 2026 года, пресс-служба Белого дома. Представители какого уровня примут участие в мероприятии, не уточняется.