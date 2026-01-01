Есть договоренность о проведении регулярных гуманитарных миссий, заявила Лантратова

Теперь миссия завершена, но условия жизни в Алёшках остаются сложными.

"Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг. Продолжаем совместную работу с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Приложим все усилия, чтобы поддерживать жителей, которые приняли решение остаться", – указала Лантратова.

Лубинец же сегодня анонсировал проведение пресс-конференции 2 ноября в 14:00 (18:04 в Telegram). Там, по его словам, он расскажет о результатах миссии, реализации достигнутых договоренностей, оказании гуманитарной помощи жителям и дальнейших шагах по обеспечению безопасности населения.

Немногим ранее (16:08 в Telegram) он отмечал, что опыт миссии в Алёшках "может стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы".

Накануне вечером в соцсетях Лантратовой появился призыв такого характера: "Предлагаю сделать гуманитарные миссии при координации Первой леди США Мелании Трамп регулярными". Опыт Алёшек продемонстрировал, что договоренности такого рода позволяют помогать людям даже в особенно сложных условиях, отметила российская уполномоченная по правам человека.

Сама Мелания в X 31 октября написала: "Надежда на устойчивый мир. Алёшки продемонстрировали, что мы можем поставить гуманность выше войны. Вместе мы можем построить мирную планету, многообещающее место для наших детей".