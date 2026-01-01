Под ограничение попадают переходы "Нарва-1", "Нарва-2", "Койдула", "Лухамаа" и "Саатсе". По словам главы правительства, через полгода власти могут пересмотреть меру, передает Reuters.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна ранее связывал закрытие с попыткой поджога на оборонном предприятии Threod Systems в начале ноября.

Детали инцидента на предприятии Threod Systems

Попытка поджога на заводе оборонной компании Threod Systems (занимается производством беспилотников в волости Виймси под Таллином) произошла в ночь на 14 ноября. По данным эстонской прокуратуры, злоумышленники пытались разбить окна здания и залить внутрь горючую жидкость, но охрана предприятия пресекла атаку – пострадавших и серьезных повреждений нет.

Полиция безопасности (КаПо) задержала по этому делу восьмерых жителей Латвии (пятерых из них арестовали), а глава ведомства Марго Паллосон заявил, что операцию якобы координировало российское ГРУ.

Реакция российской стороны

В Москве отвергли обвинения Таллина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления эстонских властей о причастности России к инциденту "абсолютно голословными" и не имеющими никакой доказательной базы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ведомство проверяет информацию о планах закрытия границы, добавив, что подобный шаг вписывается в "очередной приступ агрессивной и безудержной русофобии".