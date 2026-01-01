Евкуров проинспектировал подготовку расчетов БПЛА и штурмовых групп в Нижегородской области

В ходе тактико-специального занятия личный состав отработал практические действия, основанные на реальном опыте задач и операций, выполняемых в зоне специальной военной операции. Евкуров также осмотрел объекты учебно-материальной базы центра боевой подготовки. Информацию передает ТАСС.

Ему представили программно-аппаратные комплексы для обучения военнослужащих, перспективные образцы беспилотных систем, вооружения, техники и обучающие системы предприятий промышленности. Среди них – тренировочный комплекс с дополненной реальностью, стрелковый тренажер для тактической подготовки мобильных огневых расчетов, платформа для подготовки операторов БПЛА с полным переносом физики полета реального дрона, а также виртуальный тренажер для специалистов по противодроновой обороне.

Кроме того, замминистра доложили о результатах испытаний перспективных изделий, проходивших на базе центра с 7 по 27 августа в рамках конкурса "Новаторы вооруженных сил – 2026". Всего было представлено 62 изделия, включая наземные робототехнические комплексы, БПЛА, средства противодействия БПЛА и электронные компоненты. Успешно прошли испытания 30 изделий. По данным Минобороны, результатом стало расширение сотрудничества предприятий промышленности с военнослужащими группировок войск, ВКС и центра боевой подготовки.

Войска беспилотных систем как отдельный род вооруженных сил созданы по решению президента Владимира Путина, объявленному 12 июня 2025 года. В ноябре 2025 года замначальника нового рода войск Сергей Иштуганов сообщил о завершении формирования штатных полков и подразделений.

В августе 2026 года президент поручил возглавить этот род войск генерал-полковнику Денису Лямину, ранее занимавшему должность начальника штаба группировки "Центр". В интересах войск беспилотных систем планируется подготовить более 70 тыс. специалистов в течение года.