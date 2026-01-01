Информации о возможном визите в Россию Уиткоффа и Кушнера пока нет – Ушаков

Кроме того, Ушаков прокомментировал сообщения о "тихой дипломатии" РФ и США. Согласно утверждению The Financial Times, председатель Комиссии изящных искусств США Родни Кук, приезжавший в июне на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), провел в России переговоры с представителями Кремля.

"Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичное заявление, наверное", – цитируют "Вести" Ушакова.

Он также отметил, что у Кука не было закрытых встреч на ПМЭФ. Россия и США на полях форума вели переговоры по налаживанию культурных связей.

На прошлой неделе заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков указал, что Москва сможет в короткие сроки организовать визит Уиткоффа и Кушнера, когда станут известны их планы. Возможность приезда американских эмиссаров остается в поле зрения российской стороны, отметил Рябков.

Когда в последний раз приезжали в Россию Уиткофф и Кушнер?

В последний раз Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер посещали Россию 22–23 января 2026 года. Целью визита стало продолжение переговоров по урегулированию украинского конфликта под эгидой мирного плана хозяина Белого дома Дональда Трампа.

В Москве представители Вашингтона провели закрытую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговорам предшествовали встречи Уиткоффа и Кушнера с украинскими делегатами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На встрече в Кремле обсуждался обновленный проект мирного соглашения (включая вопросы гарантий безопасности и послевоенного восстановления).

Обновлено в 19:02 мск