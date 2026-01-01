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Литва закупила финские морские мины Blocker

Контракт с производителем Forcit подписало Агентство оборонных ресурсов при Минобороны Литвы, сообщили в ведомстве 4 ноября 2026 года. Закупка идет в рамках финской международной инициативы Naval Mines Cooperation (NMC).

Флаги Финляндии и Литвы (иллюстрация)

Флаги Финляндии и Литвы (иллюстрация)

©FatihYavuz/Shutterstock/Fotodom

Литва договорилась о приобретении морских мин Blocker производства финской компании Forcit. Количество мин и стоимость контракта не уточняются. Закупка проводится в рамках NMC – инициативы, направленной на развитие сотрудничества европейских стран в приобретении и использовании морских минных систем.

Финляндия координирует совместные закупки, а поставщиком минных систем Blocker выступает компания Forcit. В 2025 году в рамках NMC подписали рамочное соглашение о сотрудничестве. Одна из главных целей инициативы – создать условия для совместных закупок и укрепить взаимодействие стран в логистике, обучении и учениях на весь срок использования систем.

Зачем Литве морские мины

Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас назвал морские мины важной составляющей обороны страны, которая помогает обеспечивать безопасность в Балтийском море.

"Мы не единственные, кто приобретает эту систему мин, поэтому будем координировать действия и обеспечивать совместимость с союзниками", – заявил министр.

По его словам, с наращиванием минного потенциала коллективная оборона и сдерживание противника только растут.

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Метки: Балтика Латвия Финляндия
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