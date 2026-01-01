"Рушить ничего нельзя, надо работать по-китайски. Как мне Си Цзиньпин недавно сказал: «Наша стратегия заключается в том, что мы предыдущий опыт не рушим. Мы его не уничтожали, мы его совершенствовали и двигались вперед»", – заявил Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

Белорусский президент отметил, что такой подход во многом соответствует курсу развития республики. По его словам, важно сохранять накопленный опыт и развивать уже существующие направления, а не отказываться от прежних наработок.

При этом Лукашенко обратил внимание на более широкие возможности России. Он пояснил, что у Москвы больше ресурсов и направлений для развития, в том числе благодаря ее активному участию в решении международных вопросов.

Глава Республики Беларусь также призвал Минск и Москву укреплять связи, сложившиеся за долгие годы, и развивать взаимовыгодное сотрудничество. По его мнению, совместные проекты должны приносить пользу обеим сторонам.