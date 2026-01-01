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Массированные и групповые удары, продвижение войск, 5315 сбитых БПЛА: что в недельной сводке Минобороны

С 31 октября по 6 ноября ВС РФ нанесли массированные и 11 групповых ударов по Украине. Были поражены предприятия ВПК, логистические центры, использовавшиеся ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ продолжают продвигаться в зоне СВО

Российские военнослужащие (архивное фото)

©Александр Река/ТАСС

Также были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. Поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ, заявляют в Минобороны 6 ноября 2026 года, в пятницу.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Подразделения других группировок улучшили свое тактическое положение.

Средствами ПВО за неделю сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты "Фламинго", шесть крылатых ракет "Нептун", два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 5315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

На предыдущей неделе, с 24 по 30 октября, были проведены две массированные и девять групповых атак по объектам на территории Украины. Под удар попали предприятия ВПК, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура, а также места производства и хранения военной техники. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, подразделения группировки "Восток" – над Общим в Запорожской области.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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