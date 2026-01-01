Массированные и групповые удары, продвижение войск, 5315 сбитых БПЛА: что в недельной сводке Минобороны

Также были выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения. Поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ, заявляют в Минобороны 6 ноября 2026 года, в пятницу.

На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Подразделения других группировок улучшили свое тактическое положение.

Средствами ПВО за неделю сбиты управляемая авиабомба, четыре крылатые ракеты "Фламинго", шесть крылатых ракет "Нептун", два реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 5315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

На предыдущей неделе, с 24 по 30 октября, были проведены две массированные и девять групповых атак по объектам на территории Украины. Под удар попали предприятия ВПК, логистические центры, энергетическая и транспортная инфраструктура, а также места производства и хранения военной техники. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Алисовка в Харьковской области и Бариловка в Сумской области, подразделения группировки "Восток" – над Общим в Запорожской области.