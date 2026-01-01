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Массированные удары, взятие новых населенных пунктов, уничтожение сухогрузов: итоги недели в зоне СВО

С 7 по 13 ноября 2026 года Вооружённые силы России нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Работа расчёта ударного БПЛА "Молния-2" (архивное фото)

Работа расчёта ударного БПЛА "Молния-2" (архивное фото)

©Алексей Коновалов/ТАСС

По данным ведомства, целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ. Также под удары попали цеха по производству и места хранения крылатых ракет, робототехнических комплексов и беспилотников, склады боеприпасов, пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников.

Кроме того, за неделю российские военные поразили 15 сухогрузов, перевозивших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. В ведомстве также сообщили об изменениях на линии боевого соприкосновения.

Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над Никольским в Сумской области и Котовкой в Харьковской области. Бойцы "Центра" освободили Шиловку в ДНР, а подразделения "Востока" – Васильковое и Воскресенку в Запорожской области.

Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю, а подразделения "Днепра" – свое тактическое положение.

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Метки: Операция по демилитаризации Украины
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