Мигранты должны ассимилироваться, а не жить в замкнутых анклавах, заявила Матвиенко

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Заявление Матвинко о необходимости ассимиляции для мигрантов

"Коллеги, мы видим, что происходит в ряде стран, не буду их называть, где отпустили эту тему и она пошла своим чередом. Эта идея мультикультурализма, она не прижилась, к сожалению. И вот эти кварталы, где… люди, которые живут в нашей стране, они должны ассимилироваться в наш быт, в нашу культуру, в наши традиции, а не оставаться таким анклавом, который живет сам по себе и своей жизнью", – сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Спикер СФ также отметила, что в России должны с уважением относиться к тем мигрантам, которые уважают законы, традиции и культуру страны.

Она добавила, что Совет Федерации готов помогать с законодательством сфере миграции. По мнению Матвиенко, если Россия приглашает мигрантов через работодателей, она должна создавать условия, при которых у людей будут определенные законом права и обязанности, нормальные условия проживания и зарплата, которую раньше отнимали организаторы нелегальной миграции.

Матвиенко отметила, что законодателям нужно подумать о создании дополнительных условий, которые позволят МВД проводить цивилизованную миграционную политику.

Проблема нелегальной миграции в России

На заседании с участием главы МВД Владимира Колокольцева Матвиенко назвала ключевой проблемой нелегальную миграцию и "посредников, которые зарабатывают на мигрантах", что ведет к росту миграционной преступности. Самым верным подходом она считает организованный набор мигрантов через работодателей и межправительственные соглашения.

Спикер верхней палаты также отметила, что вопрос миграции является межведомственным и требует скоординированного участия Минтруда, Минэкономразвития и социальных служб, а МВД выполняет масштабную работу как головное ведомство.

Тема миграции у политиков в России

Матвиенко предостерегла от некорректных и эмоциональных высказываний политиков по миграционным вопросам, способных подорвать усилия государства.

"Это очень тонкий вопрос. Иногда некорректные политические выступления, непонимание целей и задач совершенствования миграционной политики приводят к серьезным политическим последствиям. Мы с вами заинтересованы, чтобы постсоветское пространство было дружественным для нас, а не озлобленным… Во всем нужна мера: без экстремизма, без эмоций избыточных, чтобы там заработать какие-то политические очки", – сказала она.

В конце 2026 года и в 2027-м в России вступит в силу ряд новых мер, направленных на совершенствование миграционного законодательства. Они позволят минимизировать бесконтрольное нахождение мигрантов, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Также он рассказал об эффекте от уже принятых изменений.