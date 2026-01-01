18 августа 2026
USD 85.01 +0.47 EUR 98.34 +0.82
Новости Политика
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Мобильные огневые группы на воде планируют создать в Ленинградской области

Мобильные огневые группы на воде планируют создать в Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во вторник, 18 августа 2026 года, сообщил, что для защиты территории области с воды планируется использовать современные технические средства, включая плавучие платформы, моторные лодки и катера. Рассматриваются экипажные и безэкипажные варианты с дистанционным наведением и управлением огнем, написал он в своем канале в "Максе".

В Ленобласти создадут мобильные огневые группы на воде

©Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко/t.me/drozdenko_au_lo

По словам Дрозденко, на суше такая работа уже идет: поставлена задача сформировать не менее 150 мобильных огневых групп. Решения для защиты рубежей с воды еще прорабатываются. Он провел рабочее совещание на одном из предприятий региона, производящем плавучие платформы и катера.

Губернатор региона добавил, что ждет от производителей расчеты, техническое обоснование и предложения по снижению стоимости. Их рассмотрит технический совет при оперативном штабе с участием военных, инженеров, ученых и представителей оборонных предприятий. "Финальное решение – за Министерством обороны и подразделениями, которым предстоит работать с этой техникой", – отметил он.

Часть представленных разработок уже прошла испытания. По словам губернатора, важно найти разумное соотношение технических характеристик и цены: один-два экземпляра задачу не решат, и если техника подтвердит эффективность, речь должна идти о серийных закупках.

На суше формирования приступили к работе с 1 июня 2026 года. К этой дате были созданы 54 группы. Для службы в них привлекают резервистов – в первую очередь, ветеранов СВО. В июле стало известно, что в Ленобласти создают комитет для координации работы по защите неба от БПЛА.

Порт в Усть-Луге, как и другие порты и терминалы балтийского побережья Ленобласти, неоднократно становился объектом атаки украинских беспилотников. 14 августа из-за налета БПЛА произошел пожар.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Ленинградская область
Рекомендательный сервис