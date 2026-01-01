Мобильные огневые группы на воде планируют создать в Ленинградской области

По словам Дрозденко, на суше такая работа уже идет: поставлена задача сформировать не менее 150 мобильных огневых групп. Решения для защиты рубежей с воды еще прорабатываются. Он провел рабочее совещание на одном из предприятий региона, производящем плавучие платформы и катера.

Губернатор региона добавил, что ждет от производителей расчеты, техническое обоснование и предложения по снижению стоимости. Их рассмотрит технический совет при оперативном штабе с участием военных, инженеров, ученых и представителей оборонных предприятий. "Финальное решение – за Министерством обороны и подразделениями, которым предстоит работать с этой техникой", – отметил он.

Часть представленных разработок уже прошла испытания. По словам губернатора, важно найти разумное соотношение технических характеристик и цены: один-два экземпляра задачу не решат, и если техника подтвердит эффективность, речь должна идти о серийных закупках.

На суше формирования приступили к работе с 1 июня 2026 года. К этой дате были созданы 54 группы. Для службы в них привлекают резервистов – в первую очередь, ветеранов СВО. В июле стало известно, что в Ленобласти создают комитет для координации работы по защите неба от БПЛА.

Порт в Усть-Луге, как и другие порты и терминалы балтийского побережья Ленобласти, неоднократно становился объектом атаки украинских беспилотников. 14 августа из-за налета БПЛА произошел пожар.