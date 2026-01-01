Новая архитектура безопасности Европы: США намерены привлечь Россию к переговорам

"Мы будем продолжать консультации с Украиной, НАТО, ЕС и нашими европейскими партнерами, расширяя охват, чтобы все необходимые аспекты и идеи обязательно были учтены. Мы также подключим Россию в рамках мирных переговоров", – написал Кушнер в социальной сети X.

По его словам, цель Вашингтона – выработать практические договоренности, которые позволят учитывать интересы безопасности всех сторон и снизить вероятность нового конфликта. Спецпосланник также перечислил пять основных направлений будущей системы безопасности.

Какие принципы безопасности предлагает Вашингтон

Кушнер назвал пять целей, которые США хотели бы заложить в возможное соглашение. Речь идет о постоянных консультациях по вопросам безопасности, надежных каналах связи на случай кризисных ситуаций, повышении прозрачности военной деятельности, взаимных мерах по снижению риска эскалации и создании долгосрочной системы стабильности в Европе.

Отдельно американский спецпосланник подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать суверенитет и территориальную целостность государств, а также их право самостоятельно определять внешнюю политику и выбирать союзы. По его словам, ни одна страна не должна иметь права вето на решения другой в сфере безопасности.

Кушнер также отметил, что НАТО сохранит центральную роль в системе коллективной обороны Европы. Таким образом, обсуждаемая инициатива, по замыслу Вашингтона, должна не заменить существующие институты, а дополнить их новыми механизмами взаимодействия.

К своему сообщению спецпосланник приложил видео с Дональдом Трампом. Американский президент выразил уверенность, что Москва и Вашингтон близки к достижению договоренностей.

Почему к переговорам хотят подключить Россию

Вопрос о новой архитектуре европейской безопасности ранее поднимал президент России Владимир Путин. 22 октября он заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. По его словам, стороны должны обсудить гарантии безопасности для обеих стран после достижения окончательных мирных договоренностей. При этом российский лидер подчеркнул, что разговор не может ограничиваться только двусторонними отношениями Москвы и Киева: необходимо рассматривать и систему безопасности Европы в целом.

В Кремле поясняли, что ближайший раунд переговоров в Абу-Даби пройдет именно в трехстороннем формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что обсуждать европейскую безопасность без других участников в дальнейшем будет невозможно, однако первоначальные консультации должны состояться между Россией, Украиной и США.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил заявления Кушнера о намерении подключить Москву к обсуждению.

Что обсуждали в Брюсселе и о чем будут говорить в Абу-Даби

5 ноября в Брюсселе прошли закрытые консультации с участием представителей США, Украины, НАТО, Евросоюза и ряда европейских стран. Встреча состоялась в резиденции генерального секретаря Альянса Марка Рютте. Участники обсуждали гарантии безопасности для Украины, будущую систему безопасности в Европе и поддержку послевоенного восстановления страны.

Эти консультации стали подготовительным этапом перед новым раундом трехсторонних переговоров в Абу-Даби, запланированным на 10–11 ноября. США намерены выступить посредником между российской и украинской делегациями. Американскую сторону, как ожидается, представят Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Российскую делегацию, по данным Кремля, возглавит помощник президента Владимир Мединский.

В Абу-Даби планируется обсудить послевоенные гарантии безопасности, меры по снижению напряженности, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к урегулированию конфликта. Европейские представители в первоначальном трехстороннем формате участвовать не будут, хотя вопрос об их дальнейшем привлечении к обсуждению европейской архитектуры безопасности остается открытым.