Гусев добавил, что вместе с Воронежем под удар попали еще два района области, но какие именно – не уточнил. По его словам, за ночь в регионе были сбиты 23 беспилотника.

О повреждениях в соседней Ростовской области сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Max. По его словам, БПЛА уничтожены в Таганроге, Волгодонске, а также в Миллеровском, Неклиновском и Усть-Донецком районах. В поселке Долотинка Миллеровского района обломки дрона повредили крышу и остекление хозяйственной постройки в частном домовладении, пострадавших нет.

Воронеж становился целью атак противника и ранее. В ночь на 26 октября 2026 года в результате атаки погибли три человека, пострадали 39. В числе пострадавших – трое детей. В общей сложности в небе над Воронежской агломерацией и рядом районов области при отражении ночной атаки были уничтожены 113 беспилотников, непосредственно над Воронежем – более 70.