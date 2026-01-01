Пашинян отказался говорить на русском языке на cаммите ШОС+

В своем выступлении Пашинян заявил, что мир должен быть многополярным, а Армения на практике проводит многополярную внешнюю политику. Он также сообщил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным стратегию дальнейших двусторонних отношений.

Помимо этого, армянский премьер заявил, что Ереван взаимодействует с Азербайджаном и Турцией по вопросу открытия межгосударственных коммуникаций. По его словам, реализация проекта должна начаться на местах уже в ближайшие месяцы. В числе обсуждаемых инициатив он назвал проект TRIPP, связанный с транспортными коммуникациями через регион.

Отдельная встреча Пашиняна и Путина запланирована на полях саммита. Стороны должны обсудить двустороннюю повестку.

О чем говорили другие лидеры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания затронул тему урегулирования конфликта с Арменией. Он заявил, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены лишь спустя 30 лет – в 2023 году. По словам Алиева, ООН не сыграла непосредственной роли в реализации этих резолюций. При этом азербайджанский лидер отметил изменения в отношениях двух стран: сейчас Баку поставляет нефтепродукты в Армению и обеспечивает транзит грузов третьих стран.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать концептуальное видение "ШОС – 2040: пространство общего развития". Среди его инициатив – дальнейшее расширение экономического, технологического, транспортного и гуманитарного сотрудничества. По мнению узбекского лидера, организация должна продолжать превращаться в площадку для реализации крупных совместных проектов и укрепления связей между государствами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой провести министерскую конференцию ШОС по вопросам стратегической стабильности и мерам доверия на Евразийском континенте. Кроме того, Казахстан предложил развивать в рамках ШОС широкое торгово-инвестиционное пространство с минимальными барьерами, цифровыми процедурами и более тесными экономическими связями.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступивший председателем саммита, сделал акцент на дальнейшем развитии организации и практическом сотрудничестве между ее участниками.

Встреча проходит 1 сентября 2026 года в рамках юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. В расширенном формате участвуют лидеры стран ШОС и приглашенные государства.