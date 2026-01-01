Переговоры по Украине, ситуация в Константиновке, контакты с представителями ЕС: о чем говорил Песков

Контакты с Европой

По словам Пескова, Владимир Путин открыт к любым контактам с европейскими лидерами. При этом представитель Кремля напомнил, что Россия не была инициатором прекращения диалога с европейскими странами.

"Президент Путин не был никогда инициатором сворачивания отношений с европейцами. От этих отношений, от диалога отказались сами европейцы", – заявил Песков.

Он добавил, что Москва готова разговаривать с представителями Европы, если у них есть соответствующее желание и полномочия. Однако конкретных договоренностей о двусторонних контактах сейчас нет.

Отвечая на вопрос о возможном обсуждении санкций ЕС против России с американской стороной, Песков заявил, что не видит в этом смысла: ограничения введены европейскими странами, поэтому обсуждать их с США нецелесообразно.

Переговоры по Украине

Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое продолжение трехсторонних переговоров с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева. По его словам, именно о проведении нового раунда в обозримой перспективе шла речь в контактах с американскими переговорщиками.

Состав российской делегации пока останется прежним. Предпосылок для его изменения нет, пояснил представитель Кремля. Вместе с тем, если возникнет необходимость, Владимир Путин сможет принять решение о расширении переговорной группы.

Предыдущая встреча делегаций России, США и Украины состоялась 10–11 ноября в Абу-Даби. Песков поблагодарил Объединённые Арабские Эмираты за организацию переговоров, отметив, что эмиратская сторона создала для них благоприятные и комфортные условия.

Гуманитарная миссия в Константиновке

Отдельно Песков прокомментировал инициативу Владимира Путина, озвученную на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский лидер предложил организовать в Константиновке гуманитарную миссию по примеру той, что ранее проводилась в Алёшках.

По словам пресс-секретаря, задача миссии – обеспечить возможность для 400–500 мирных жителей покинуть город. Гражданские смогут самостоятельно выбрать направление эвакуации – в сторону Украины или России.

Песков заявил, что американская сторона искренне заинтересована в реализации инициативы. Он связал это с тем, что у истоков гуманитарной практики в Алёшках стояла первая леди США Меланья Трамп. Москва, добавил представитель Кремля, надеется, что предложение Путина получит развитие.

Российская сторона также призывает США и европейские страны использовать свое влияние на Киев, чтобы добиться согласия украинских властей на проведение миссии.

Песков подчеркивает, что Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной операции. По его словам, российские военные могут приступить к разминированию подъездных путей к городу, на что потребуется около пяти дней. При этом он заявил, что если украинская сторона считает, что контролирует населенный пункт, то может сама провести разминирование.

Представитель Кремля также прокомментировал опасения Киева, что гуманитарная миссия может быть использована для ротации российских военных или переброски бронетехники. Песков назвал такие предположения несостоятельными и заявил, что подобные утверждения фактически означают признание украинской стороной российского контроля над Константиновкой.