Поддержка русского языка и русской культуры имеет стратегическое значение, заявил Путин

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Единство народов России и общая история

Согласие и взаимоуважение между народами России Путин назвал основой суверенитета и независимости страны. По словам Путина, забота о сохранении культур, обычаев и языков каждого народа составляет основу национальной политики государства.

"Согласие, взаимоуважение между народами России, их единство – это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны, а забота о сохранении культур, обычаев, языков каждого народа – это основа нашей национальной политики", – заявил президент РФ.

Путин отметил, что за века общей истории культуры народов России тесно переплелись и обогатили друг друга. "Мы не просто сплотились за века и эпохи. Наши культуры проросли друг в друга", – сказал глава государства.

По его словам, многообразие народов является силой и преимуществом России, а историческое и культурное родство отражается в общей истории страны. Сплоченность народов, подчеркнул президент, всегда играла и продолжает играть ключевую роль в сохранении независимости государства.

Роль русского языка и русского народа

Путин подчеркнул особое значение русского языка и русского народа для российской государственности. По его словам, они выполняют объединительную роль и являются гарантом сохранения и развития других народов России, их свободы и самобытности.

Президент отметил, что поддержка русского языка и русской культуры имеет стратегическое значение. Он также подчеркнул, что достижения русских первопроходцев, тружеников, воинов, деятелей искусства, ученых и изобретателей, как и самобытное искусство других народов страны, стали частью общего культурного наследия, которое воспринимается в мире как российское.

Межнациональные отношения и борьба с рознью

Путин назвал межнациональные отношения особенно тонкой и чувствительной сферой, которой в России всегда уделялось особое внимание. По его словам, необходимо пресекать любые попытки разжечь межнациональную рознь и подорвать стабильность в стране.

Глава государства подчеркнул, что сохранение единства не противоречит культурному и языковому многообразию. Напротив, уважение к традициям, обычаям и языкам каждого народа, по его оценке, укрепляет общую государственность.

Единство народов и участие в СВО

Путин сообщил, что представители более сотни народов России удостоены высоких государственных наград за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. Президент связал это с исторически сложившейся сплоченностью жителей страны.

"Мощный, всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение. Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей", – заявил глава государства.

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.