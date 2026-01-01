Подробности столкновения дрона с украинским самолетом в Лейпциге узнали немецкие СМИ

По данным Die Zeit, изучившего видео, около 19:30 по местному времени беспилотник подлетел к стоявшему на земле Ан-24 и задел его крыло, после чего отскочил и упал. Взрывное устройство лежало на некотором расстоянии от дрона – предположительно, оно отделилось при столкновении. Почему устройство не сработало, неизвестно; ранее Die Welt сообщала, что у дрона отломился детонатор.

Как утверждается, беспилотник представлял собой квадрокоптер размером с микроволновую печь, изготовленный не из розничных компонентов. Взрывчаткой оказался пластит. Дрон обнаружили лишь через четыре часа после столкновения: водитель автобуса наступил на него ногой и вызвал охрану.

Украинский Ан-24, по информации телеканалов SZ, NDR и WDR, перевозил боеприпасы, доставленные из Франции. Аэропорт Лейпциг/Галле – один из крупнейших грузовых авиаузлов Германии и основная оперативная база программы стратегических авиаперевозок НАТО SALIS.

Глава МВД Германии Александр Добриндт назвал обнаружение беспилотника "новым уровнем угрозы", допустил причастность других стран и отметил, что операция была "очень профессионально подготовлена". Посольство России в Германии заявило о "наспех состряпанной провокации", служащей интересам Киева и сторонников милитаризации Европы.