Послу Японии выражен протест из-за слов Такаити о посещении Путиным Курил – МИД РФ

Посол Японии в РФ Акира Муто у здания Министерства иностранных дел РФ

"Эти территории перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение эту очевидную реальность абсолютно неприемлемы и незаконны", – отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Заместитель руководителя отечественного МИД Михаил Галузин выразил Муто решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьера Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Мотэги Мотэги, касающимися посещения президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп.

"В контексте продолжающегося следования Токио в русле санкционной политики «коллективного Запада» против России, а также поддержки Японией киевского режима главе японской дипломатической миссии было указано, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры", – заявили в МИД РФ.

Как власти Японии отреагировали на посещение Путиным острова Итуруп?

Владимир Путин 13 августа в первый раз посетил курильский остров Итуруп. Там президент РФ посетил несколько ключевых объектов инфраструктуры. Среди них рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный", Курильская центральная районная больница, средняя общеобразовательная школа имени Героя России Норполова.

Санаэ Такаити, комментируя посещение Путиным Итурупа, заявила, что этот шаг осложнил восстановление отношений Москвы и Токио. Также Такаити выступила с утверждением, что поездка "ранила чувства японского народа".

Тосимицу Мотэги, в свою очередь, выразил России решительный протест. Для вручения протеста Мотэги вызвал посла Москвы в Токио Николая Ноздрева.