Путин и Лукашенко обсудили экономику, безопасность и гуманитарные обмены

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В начале встречи Путин отметил, они постоянно общаются с белорусским коллегой. "У нас с вами контакты вообще постоянные – не прекращаются, по-моему", – сказал он.

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Ново-Огареве поблагодарил белорусскую сторону за помощь в организации гуманитарных обменов на украинском направлении.

"Вы вспомнили про украинское направление – хочу вас поблагодарить за помощь в организации гуманитарных обменов, мы высоко это ценим", – сказал российский президент. Он также выразил благодарность коллегам Лукашенко, которые занимаются этой работой.

Путин и Лукашенко оценили экономическое сотрудничество и развитие технологий

Путин заявил, что российско-белорусское экономическое партнерство развивается хорошими темпами, а объем взаимного товарооборота остается значительным. По его словам, правительства двух стран работают в ежедневном режиме и докладывают о продвижении по различным направлениям.

Отдельно российский президент отметил взаимодействие в сфере высоких технологий и инвестиций. Он заявил, что рад темпам развития сотрудничества в этих областях и назвал их приоритетными не только для России и Республики Беларусь, но и для других стран.

Лукашенко, в свою очередь, сообщил, что товарооборот двух стран в 2026 году увеличивается примерно на 20–21%. Он также отметил, что у Москвы и Минска практически не осталось нерешенных разногласий.

Белорусский лидер похвалил правительства обеих стран за реализацию совместных задач.

Лукашенко заявил о готовности Республики Беларусь к обеспечению безопасности

На встрече Лукашенко поблагодарил Путина за обещанное республике в сфере безопасности. Белорусский президент также заявил, что республика освоила все виды вооружений.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что в стране сформированы боевые подразделения – от ополчения до армии.

Совет ОДКБ обсудит безопасность в широком смысле

Путин сообщил, что предстоящая 11 ноября сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящена безопасности в широком смысле. По его словам, повестка не ограничится военными вопросами и затронет также экономику и гуманитарное сотрудничество.

"Завтра у нас полноценный рабочий день – с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ", – сказал российский президент.

Лукашенко примет участие в заседании Совета коллективной безопасности в Москве в рамках рабочего визита в Россию.

Путин пригласил Лукашенко на ужин

После неформальной беседы российский президент пригласил Лукашенко на ужин к себе домой. "Если вы никуда не спешите, после этой небольшой беседы хотел бы пригласить вас здесь домой, на ужин", – обратился Путин к белорусскому лидеру.

Республика Беларусь продолжит поддерживать Россию и не позволит наносить удары по ней со своей стороны. Минск также намерен сохранять приверженность интеграции на постсоветском пространстве и выполнять обязательства перед партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), заявил ранее Лукашенко.