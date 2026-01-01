Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий и назначил исполняющей обязанности главы региона заместителя губернатора Надежду Аксенову.

Следствие вменяет Чибису хищение свыше 39 млн рублей у регионального Минстроя и растрату более 1 млрд рублей из бюджета Минтранса области. Эти деньги были выделены на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск.

В этом деле также фигурируют бизнесмен Оганес Шанкоян и бывший глава регионального правительства Ашот Баблумян. По данным следствия, Шанкоян заключил досудебное соглашение и сообщил о передаче губернатору около 100 млн рублей наличными через посредника.

Кроме того, Чибису предъявлено обвинение в получении взятки в виде аэродинамической лодки "Север-650" стоимостью 8,5 млн рублей за общее покровительство при заключении и приемке госконтрактов.

Временно исполняющая обязанности главы региона Надежда Аксенова ранее занимала пост заместителя губернатора – руководителя аппарата правительства Мурманской области и работает в команде региональной администрации с 2019 года, курируя внутреннюю политику и кадровое обеспечение.

Сам Андрей Чибис возглавлял Мурманскую область с марта 2019 года и дважды побеждал на губернаторских выборах – в 2019 и 2024 годах, а до этого работал заместителем министра строительства и ЖКХ РФ. В апреле 2024 года он пережил покушение в Апатитах, где местный житель ранил его ножом после встречи с населением.