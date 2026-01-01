Путин в беседе с аш-Шараа подтвердил поддержку целостности и суверенитета Сирии

Путин и аш-Шараа в ходе телефонного разговора отметили важное значение Меморандума о взаимопонимании о реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения Тартус. Также лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ключевые условия меморандума о реорганизации российского военного и гражданского присутствия в Сирии

Передача гражданских объектов. Аэропорт Хмеймим и четвертый коммерческий причал в порту Тартус переходят под гражданское управление Дамаска для интеграции в транспортную структуру Сирии.

Перепрофилирование военных баз. Российские военные объекты трансформируются в совместные учебно-тренировочные центры. Их задачей станет подготовка и повышение квалификации сирийских военнослужащих.

Сроки реализации. На весь переходный период сторонам отводится не более трех месяцев.

Подписание документа состоялось 9 августа 2026 года. Соглашение стало результатом длительных переговоров с новым сирийским правительством Ахмеда аш-Шараа, пришедшим к власти после падения режима Башара Асада в конце 2024-го.