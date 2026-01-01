Путин встретился с Моди, индийский премьер-министр сделал особый акцент на проблеме Украины

О чем говорил Путин?

Российский президент с удовлетворением отметил продолжающееся укрепление отношений с Индией "на принципах особо привилегированного стратегического партнерства". Этому способствует, подчеркнул Владимир Путин, личное внимание Нарендры Моди к развитию таких связей и добрые личные отношения между лидерами.

Путин указан, что полностью разделяет все изложенное в послании Моди, которое было передано российскому лидеру в ходе визита главы МИД Индии Джайшанкара неделей ранее. Содержание этого послания не уточняется.

Президент РФ напомнил о том, что в следующем году будет отмечаться 80-летие установления дипломатических отношений между России и Индии.

"Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительные тенденции: в прошлом году было небольшое снижение, но за первые полгода текущего года торговый оборот прибавил уже 2,6%", – указал Путин.

"Хочу отметить, что Индия в числе лидеров по количеству обучающихся в России студентов: за последние 10 лет эта цифра выросла в семь раз – это хороший показатель – и сегодня составляет почти 40 тысяч человек", – добавил он.

Регулярно проводятся фестивали культур, осуществляются туристические обмены.

"Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и, разумеется, ШОС. И сегодня у нас очень хорошая возможность сверить часы и наметить дальнейшее движение вперёд по развитию российско-индийских отношений", – подытожил президент.

О чем говорил Моди?

Индийский премьер-министр, в свою очередь, напомнил о визите Путин в Индию в прошлом году.

"Это был очень удачный визит, он нам хорошо запомнился. Мы провели вместе много часов, когда Вы приезжали", – отметил Моди.

Организованный тогда деловой форум положил начало "новой положительной динамике нашего делового сотрудничества".

"Я очень рад, что обе команды, обе страны работают над осуществлением, над имплементацией решений саммита, и для нас большое удовлетворение, что наше сотрудничество продолжает покорять новые высоты и что мы работаем над тем, чтобы приносить пользу народам обеих стран", – указал индийский премьер-министр.

Моди обратил особое внимание на проблему Украины.

"Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад, при этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий", – приводит его слова сайт Кремля.

Нарендра Моди подчеркнул, что все граждане Индии ждут нового визита Путина и приезда российской делегации. Это укрепит двусторонние отношения, углубит диалог и взаимодействие в рамках БРИКС.

Что еще было в Бишкеке?

Ранее сегодня стало известно о встрече Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина успешно развивается по всем направлениям. Он назвал российско-китайское партнерство образцом межгосударственных отношений.

Отдельно президент затронул вопрос безвизового режима между двумя странами. Россия готова совместно с Китаем обсудить возможность перевести действующий порядок на постоянную основу, если Пекин сочтет такое решение возможным и полезным.

"Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу", – заявил Путин.

Путин также отметил перспективность совместной работы в сфере цифровых технологий. По его словам, новые возможности для экономического развития России и Китая открывают цифровые инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта.