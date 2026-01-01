Путин встретился с Си Цзиньпином

"Сегодня в условиях сложной геополитической обстановки всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем являются образцом межгосударственных отношений. В основе – прочные традиции дружбы, уважение суверенитета, равенства, взаимной выгоды", – сказал Путин.

Отдельно президент затронул вопрос безвизового режима между двумя странами. Россия готова совместно с Китаем обсудить возможность перевести действующий порядок на постоянную основу, если Пекин сочтет такое решение возможным и полезным.

"Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу", – заявил Путин.

Безвизовый режим между странами вводился поэтапно. Китай с 15 сентября 2025 года разрешил гражданам России с обычными загранпаспортами въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. Мера была введена в тестовом формате. Россия, в свою очередь, с 1 декабря 2025 года установила аналогичный порядок для граждан КНР.

Путин также отметил перспективность совместной работы в сфере цифровых технологий. По его словам, новые возможности для экономического развития России и Китая открывают цифровые инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта.

"Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и в технологиях искусственного интеллекта", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Москва нацелена на совместную работу с Пекином в этом направлении.

Во встрече с российской стороны также участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилёв, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и руководитель Росатома Алексей Лихачёв.