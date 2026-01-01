Ключевые поручения

Правительство до конца 2026 года должно утвердить программу строительства центров обработки данных в угледобывающих регионах, прежде всего в Кузбассе и Якутии. Первый отчет о ее реализации кабмин представит до 15 января 2027 года.

Кроме того, на развитие Дальнего Востока планируется направлять средства в объеме, эквивалентном 50% поступлений налога на прибыль от проекта "Сахалин-2".

Действующую в дальневосточных регионах выплату 1 млн руб. на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей поручено продлить до 2030 года.

Кабмин также должен утвердить программу привлечения на Дальний Восток научных и инженерных кадров до 2036 года, включая временное софинансирование оплаты труда и аренды жилья для специалистов.

Среди других поручений

Построить пять ГЭС на Дальнем Востоке.

С 1 января 2027 года ввести для вновь подключаемых потребителей принцип "бери или плати" при передаче электроэнергии.

К 2030 году увеличить протяженность магистральной квантовой сети России как минимум до 15 тыс. км, продлив ее до Владивостока.

Подготовить предложения по привлечению иностранного капитала через Восточную биржу

Создать цифровую платформу с применением искусственного интеллекта для планирования развития малых городов и сельских поселений.

Отдельно правительству поручено проработать дополнительные источники финансирования развития Дальнего Востока и Арктики. С 2028 года предлагается направлять на эти цели часть поступлений от налога на прибыль и ввозных таможенных пошлин, связанных с новыми инвестиционными проектами в несырьевом секторе. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 февраля 2027 года.

В качестве обоснования указывается рост энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе из-за расширения транспорта, жилищного строительства и запуска новых производств: к концу десятилетия показатель ожидается на уровне 96 млрд кВт·ч в год против нынешних 69 млрд.

Принцип "бери или плати" должен распределить риски при вводе новой генерации: потребитель оплачивает весь заказанный объем мощности, даже если фактически потребил меньше.

Проект "Сахалин-2" работает с 1994 года по соглашению о разделе продукции. После изменения структуры владения его оператором стала российская организация.