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Рекорд по количеству сбитых за сутки украинских БПЛА обновили российские силы ПВО

Всего за сутки уничтожен 1671 БПЛА. РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ, сообщило во вторник, 18 августа 2026 года, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили рекордное количество украинских беспилотников самолетного типа.

Российская система ПВО "Панцирь-С1"

Российская система ПВО "Панцирь-С1" (архивное фото)

©Николай Гынгазов/ТАСС

Предыдущий максимум зафиксирован 16 августа – 1478 дронов, таким образом, новый рекорд превышает его на 193 аппарата.

Ночью 18 августа российские силы ПВО сбили над регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей 791 украинский беспилотник. Как отмечало ТАСС, эта ночная атака стала одной из самых массированных с начала года. Предыдущей крупнейшей была атака в ночь на 16 августа, когда было перехвачено 822 дрона.

"Российская газета" со ссылкой на экспертов отмечает, что эффективность противовоздушной обороны продолжает расти. Суточный показатель с 1 июня по 18 августа вырос с 233 до 1671 дрона – в 7,17 раза, или примерно на 617%. При этом рост ускоряется: если с 18 июня (992) до 25 июля (1060) потребовалось больше месяца, то с 15 августа (1328) до нового максимума – всего три дня.

За прошедшие сутки ВС РФ поразили логистические центры Украины, взяли под контроль Ореховатку и Красноподолье, сбили МиГ-29.

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Метки: БПЛА Министерство обороны РФ
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