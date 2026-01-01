Рекорд по количеству сбитых за сутки украинских БПЛА обновили российские силы ПВО

Предыдущий максимум зафиксирован 16 августа – 1478 дронов, таким образом, новый рекорд превышает его на 193 аппарата.

Ночью 18 августа российские силы ПВО сбили над регионами России и акваториями Азовского и Чёрного морей 791 украинский беспилотник. Как отмечало ТАСС, эта ночная атака стала одной из самых массированных с начала года. Предыдущей крупнейшей была атака в ночь на 16 августа, когда было перехвачено 822 дрона.

"Российская газета" со ссылкой на экспертов отмечает, что эффективность противовоздушной обороны продолжает расти. Суточный показатель с 1 июня по 18 августа вырос с 233 до 1671 дрона – в 7,17 раза, или примерно на 617%. При этом рост ускоряется: если с 18 июня (992) до 25 июля (1060) потребовалось больше месяца, то с 15 августа (1328) до нового максимума – всего три дня.

За прошедшие сутки ВС РФ поразили логистические центры Украины, взяли под контроль Ореховатку и Красноподолье, сбили МиГ-29.