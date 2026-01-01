"НАТО должен после каждого инцидента в Европе давать больше военной помощи Украине, а не меньше", – заявил Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине 23 ноября.

Генсек подчеркнул, что Североатлантический альянс внимательно оценивает ситуацию в сфере обороны и сдерживания и при необходимости корректирует свои меры.

По словам Рютте, НАТО и Евросоюз тесно взаимодействуют и располагают различными вариантами реагирования. При этом Альянс не всегда может открыто рассказывать о принимаемых мерах: некоторые из них остаются незаметными для широкой публики. Он добавил, что реакция необязательно должна строиться по принципу "око за око".

В качестве примеров угроз генсек упомянул инцидент в Лейпциге, а также ситуации в Польше и Эстонии. Он назвал гибридные угрозы серьезной проблемой и призвал европейские общества повышать устойчивость к подобным вызовам.

Какие инциденты вызвали обеспокоенность НАТО

Отдельно Рютте вспомнил происшествие в немецком Лейпциге. 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотник со взрывчаткой рядом с украинскими грузовыми самолетами. Власти Германии позднее заявили, что считают Россию ответственной за попытку атаки. Москва отвергла обвинения.

В сентябре Рютте также говорил о пожарах на предприятиях, производящих оборонную продукцию для Украины. Тогда он назвал их частью растущей активности, направленной против европейской территории. При этом конкретные заводы и обстоятельства отдельных происшествий генсек не перечислил.

На пресс-конференции с Мерцем Рютте также затронул тему нарушения воздушного пространства Польши. Он назвал произошедшее опасным инцидентом и отметил, что власти продолжают выяснять его обстоятельства. Кроме того, генсек упомянул аналогичные ситуации в Эстонии.

Какую помощь Украине обещали союзники

Рютте подчеркнул, что военная поддержка Киева остается одним из главных инструментов противодействия российской агрессии. По его словам, Украина должна получать необходимое вооружение не только для защиты от атак, но и для укрепления своих позиций на возможных мирных переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, напомнил, что на саммите НАТО в Анкаре союзники обязались выделить Украине по €70 млрд в 2026 и 2027 годах. Он также заявил, что европейские страны готовы участвовать в дальнейших переговорах по урегулированию конфликта.

Мерц подчеркнул, что безопасность Украины и Европы взаимосвязана, а после завершения конфликта Киеву потребуются надежные гарантии безопасности, сопоставимые по смыслу с обязательствами по пятой статье Североатлантического договора.