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Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение СВО. Согласно сводке Министерства обороны РФ, подразделения группировок "Север", "Запад", "Юг", "Центр" и "Днепр" улучшили положение на занимаемых рубежах, а войска группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.

Работа группировки войск "Север" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. В Харьковской области поражены подразделения пяти формирований ВСУ в районах семи населенных пунктов: Александровки, Томаховки, Федоровки, Бугаевки, Рубежного, Сонина и Приморского.

В Сумской области поражены подразделения четырех формирований ВСУ в районах шести населенных пунктов: Коренек, Горок, Спасского, Путивля, Марковки и Никольского.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.

Работа группировки войск "Запад" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Поражены подразделения трех формирований ВСУ в районах шести населенных пунктов Харьковской области: Изюма, Червоного Оскола, Ивановки, Студенка, Моначиновки и Смородьковки, а также в районе Рубцов Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Юг" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Юг" улучшили тактическое положение. Поражены подразделения семи формирований ВСУ в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Краматорска, Славянска, Николаевки, Дружковки, Высокоивановки, Красноторки, Стародубовки и Кондратовки.

Противник потерял свыше 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 36 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Работа группировки войск "Центр" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражены подразделения 12 формирований ВСУ в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Криворожья, Голубовки, Яковлевки, Андреевки, Сергеевки, Белозерского, Варваровки и Шаврова, а также в районе Украинки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы.

Продвижение группировки войск "Восток" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поражены подразделения четырех формирований ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской области: Барвиновки, Заливного, Терсянки, Листовки, Василевского и Сергеевки.

В Днепропетровской области удары нанесены в районах Коломийцев, Гавриловки и Катериновки.

Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, три бронетранспортера и пять автомобилей.

Работа группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки

Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Поражены подразделения трех формирований ВСУ в районах Камышевахи, Григоровки и Орехова Запорожской области.

Уничтожены до 25 военнослужащих, 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Удары по инфраструктуре ВСУ и работа ПВО за прошедшие сутки

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего удары нанесены в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ВС РФ нанесли массированный удар по тепловым электростанциям в трех областях Украины. По информации российского военного ведомства, также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях армией Украины.