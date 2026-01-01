Российский бюджет получит 1,1399 млрд рублей за 2 участка золота в Сибири

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Участок на реке Аканак-Накатами

"ЗДК «Лензолото»" получило право разведки и добычи полезных ископаемых на участке россыпного и техногенного золота на реке Аканак-Накатами (нижнее и среднее течение) в Иркутской области. Итоговый платеж составил 365,8 млн руб. Балансовые запасы участка по категориям С1 и С2 оцениваются в 298 кг, забалансовые – в 231 кг.

Добыча на участке уже велась с 1999 по 2015 год, теперь месторождение будет снова вовлечено в освоение, отметили в Минприроды.

Участок Ивановский в Красноярском крае

Участок рудного золота Ивановский достался "Русзолоту" на 17-м аукционном шаге. Итоговый платеж превысил стартовый в 2,7 раза и составил 774,1 млн руб. Запасы – 3,45 т золота, ресурсы – 2,78 т. Также на месторождении есть 1,5 т рудного серебра. Лицензия выдается на геологическое изучение, разведку и добычу.

Справка: добыча золота в России

Россия остается одним из мировых лидеров по золотодобыче. По данным Минприроды, в 2025 году в стране добыли около 480–485 т золота, в 2026 году ожидается 480–500 т. Основные центры добычи – Сибирь и Дальний Восток: Красноярский край, Якутия, Магаданская область, Хабаровский край, Чукотка, Иркутская область.

Крупнейшее месторождение – Сухой Лог в Иркутской области, его освоение ведет "Полюс". По данным Минприроды, запасы Сухого Лога превышают 2770 т золота. Балансовые запасы золота России – 17,1 тыс. т, за 2025 год они выросли на 614 т.

Частные лица добывать золото не могут: законопроект о старательской деятельности принят только в первом чтении. Лицензии компании получают через аукционы, с сентября 2026 года по участкам с россыпным золотом прекратит действовать заявительный принцип. Мировой спрос на золото в 2025 году впервые превысил 5000 т, цены бьют рекорды.