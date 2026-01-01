Российским кораблям упростят заход в порты Камеруна и Республики Конго

Соглашение с правительством Республики Конго (Браззавиль) и протокол с правительством Камеруна представлены Минобороны РФ. Они согласованы с МИД России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом РФ. Их предварительно проработали с властями Республики Конго и Камеруна.

Минобороны совместно с МИДом поручено провести переговоры и подписать от имени правительства РФ эти документы.

В рамках соглашений о заходе в порт нужно уведомлять заранее (за 10 суток в Конго, за 15 – в Камеруне), причем указать число, класс военных кораблей и их основные размерения, цель и продолжительность захода, используемые радиочастоты. В территориальное море, внутренние воды и порты принимающего государства одновременно могут зайти не более трех военных кораблей.

Прописываются также правила пребывания на берегу, оказания медпомощи, обеспечения безопасности, возмещения ущерба, порядок предоставления портовых услуг и использования воздушного пространства.

Срок – 5 лет с автоматической пролонгацией при отсутствии возражений у сторон.

В Москве только что прошел Третий саммит "Россия – Африка". Достигли договоренности о расширении стратегического партнерства. В мероприятиях приняли участие представители около 50 африканских государств, включая лидеров стран и руководители интеграционных объединений континента. Делегацию Камеруна на саммите возглавил министр внешних сношений Мбелла Мбелла, в деловой программе и мероприятиях форума принял участие министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жан-Розер Ибара.