Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

"Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются декларацией РФ и Республики Союз Мьянма о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", – было сказано на церемонии. Всего стороны подписали 12 договоров.

Кроме того, Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий. В подписании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев и заместитель министра науки и технологий Мьянмы Нейчи Лай Лай Тейн. Стороны также обменялись меморандумами о взаимодействии в области спутниковой и пилотируемой космонавтики, культуры и искусства.

Россию и Мьянму связывают крепкие и проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки, заявил Путин по итогам встречи. Позиции Москвы и Нейпьидо по внешнеполитической проблематике совпадают или близки, страны руководствуются принципами невмешательства во внутренние дела, подчеркнул он.

"Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов", – сказал президент РФ.

Переговоры лидеров

В рамках визита Мин Аун Хлайна прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обсуждались экономика, энергетика, безопасность и туризм. Путин заявил о хороших заделах и проектах на экономическом треке, а также выразил соболезнования в связи с наводнением в Мьянме. Россия начинает строительство в Мьянме атомной станции малой мощности, наращивает поставки удобрений, нефтепродуктов и продукции АПК. Товарооборот за 2024 год вырос на 40%, действует безвизовый режим. Это второй визит Мин Аун Хлайна в Россию с апреля 2026 года.