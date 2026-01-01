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Россия и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

Стороны обменялись документами во вторник, 18 августа 2026 года, по окончании российско-мьянманских переговоров в Москве. Церемония прошла в рамках официального визита президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Россию.

Флаги Мьянмы и России

©em_concepts/Shutterstock/Fotodom

"Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются декларацией РФ и Республики Союз Мьянма о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер", – было сказано на церемонии. Всего стороны подписали 12 договоров.

Кроме того, Россия и Мьянма подписали меморандум о сотрудничестве в сфере радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий. В подписании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев и заместитель министра науки и технологий Мьянмы Нейчи Лай Лай Тейн. Стороны также обменялись меморандумами о взаимодействии в области спутниковой и пилотируемой космонавтики, культуры и искусства.

Россию и Мьянму связывают крепкие и проверенные временем узы дружбы, партнерства и взаимной поддержки, заявил Путин по итогам встречи. Позиции Москвы и Нейпьидо по внешнеполитической проблематике совпадают или близки, страны руководствуются принципами невмешательства во внутренние дела, подчеркнул он.

"Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов", – сказал президент РФ.

Переговоры лидеров

В рамках визита Мин Аун Хлайна прошли его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обсуждались экономика, энергетика, безопасность и туризм. Путин заявил о хороших заделах и проектах на экономическом треке, а также выразил соболезнования в связи с наводнением в Мьянме. Россия начинает строительство в Мьянме атомной станции малой мощности, наращивает поставки удобрений, нефтепродуктов и продукции АПК. Товарооборот за 2024 год вырос на 40%, действует безвизовый режим. Это второй визит Мин Аун Хлайна в Россию с апреля 2026 года.

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Метки: Мьянма санкции
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