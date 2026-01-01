"Коллеги, я остановилась на этом подробно, чтобы ни у кого из присутствующих не осталось сомнений в том, что мы не пойдем ни на какую новую зерновую сделку, на практике означающую не что иное, как схему: украинское продовольствие в обмен на западные вооружения", – цитирует Евстигнееву ТАСС.

История черноморской зерновой инициативы

Пакет соглашений о вывозе сельскохозяйственной продукции из черноморских портов был подписан представителями России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле 22 июля 2022 года. Договоренности состояли из двух взаимосвязанных частей: первая регулировала безопасный коридор для экспорта украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного, а вторая представляла собой меморандум между РФ и ООН о снятии барьеров для поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Действие инициативы неоднократно продлевалось, однако 17 июля 2023 года Москва отказалась от дальнейшего участия в ней. В МИД РФ заявили, что российская часть меморандума так и не была выполнена из-за сохраняющихся банковских и логистических ограничений Запада, а подавляющая доля вывезенного с Украины агроэкспорта направилась в государства с высоким и средним уровнем дохода вместо беднейших стран.

Ситуация с судоходством в Чёрном море после 2023 года

После прекращения действия стамбульских соглашений Россия отозвала гарантии безопасности мореплавания в северо-западной акватории Чёрного моря. В ответ Киев при поддержке западных стран организовал собственный маршрут вдоль побережья Румынии и Болгарии, который стал использоваться для захода иностранных сухогрузов в украинские гавани.

В Москве неоднократно предупреждали, что подобные логистические схемы применяются для переброски военной техники, боеприпасов и безэкипажных катеров, а также для подготовки диверсий против российских объектов. В Кремле и Министерстве иностранных дел РФ подчеркивали, что возвращение к предметным переговорам по безопасности судоходства в регионе возможно только при реальном выполнении всех требований России и создании надежных механизмов досмотра грузов.

В конце октября 2026 года замглавы МИД Александр Алимов уточнил, что Москва получает и изучает поступающие от разных стран предложения о возобновлении зерновой сделки, но перспективы таких инициатив пока не просматриваются.