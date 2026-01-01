Швейцария ввела дополнительные ограничения из 20-го пакета санкций ЕС против России

В сфере энергетики швейцарские власти решили "ввести новые запреты на обслуживание танкеров СПГ и ледоколов, а также – терминалов СПГ в России".
"Кроме того, теперь действует запрет на продажу танкеров в Россию. Контракты на продажу танкеров третьим странам отныне должны содержать пункт, запрещающий их перепродажу в РФ", – говорится в пресс-релизе Федерального совета.
В сфере торговли санкции предполагают , что Берн станет применять новую систему, призванную помешать обходу ранее введенных мер.
"На практике это означает, что теперь запрещен экспорт ряда товаров в Киргизию", – отмечается в документе.
Также Швейцария ввела среди прочего "запрет на использование российских платформ по обмену и передаче криптовалютных активов".
20-й пакет санкций Евросоюза против России
Совет Европейского союза официально утвердил 20-й пакет санкций против РФ 23 апреля 2026 года. Рестрикции официально вступили в силу на следующий день.
Главные меры 20-го пакета санкций
- Финансовый сектор. Введен запрет на операции еще с 20 российскими банками (среди которых "БКС Банк", "Русский Стандарт", "Авангард" и другие), а также ограничения на использование российских криптовалютных платформ и поддержку цифрового рубля.
- Морская логистика. Под ограничения попали 46 дополнительных судов, введен запрет на операции с портами Мурманск, Туапсе и нефтяным терминалом Каримун в Индонезии за обход потолка цен на нефть.
- Промышленность и сырье. Запрещен импорт российской платины, меди, никеля, молибдена, кобальта и изделий из алюминия.
- Борьба с обходом санкций. Введены рестрикции в отношении компаний из Киргизии, Армении, Азербайджана и Лаоса за помощь в обходе ограничений.
- Персональные санкции. В черный список добавлено 120 физических и юридических лиц, включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и рэпера Тимати.
Ранее Берн ввел санкции против исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, бывшего президента "Объединённой судостроительной корпорации" Алексея Рахманова, бизнесмена Тахира Гараева, владельца компании по производству дронов "Рустакт" Павла Никитина.